طارق النتشة.. حفل زفاف "باذخ" بـ2 مليون دولار في رام الله لنجل رجل أعمال فلسطيني

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أقيم حفل زفاف ضخم في بلدة “بيت عور التحتا” غربي مدينة رام الله الفلسطينية للشاب أحمد طارق النتشة نجل رجل الأعمال الفلسطيني طارق النتشة، بحضور أكثر من 60 ألف شخص ومشاركة 6 فنانين، من بينهم الفنان الأردني عمر العبدللات. وتم ذبح أكثر من 400 خروف لإطعام الضيوف ونحو 6 أطنان من الفواكه و1.5 طن شاورما وطن واحد من الحلويات بتكلفة قدرت بنحو 2 مليون دولار.