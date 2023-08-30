أفوكادو المغرب.. لماذا حذرت برلمانية مغربية من تداعيات زراعة الفاكهة الاستوائية؟

قبل 42 دقيقة

بعد تقارير تشيد بتحسن مستويات تصدير الأفوكادو، ووسط تحذير المختصين بالزراعة من استنزافها للمياه، وجهت النائبة المغربية فاطمة التامني سؤالا إلى وزير الفلاحة بشأن تصدير "أكثر من 40 مليار لتر من الماء إلى أوروبا" والتي قالت إنها استخدمت في زراعة وتصدير 45 ألف طن من الأفوكادو إلى أوروبا خلال عام.