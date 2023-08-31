حمزة الفناطسة.. عريس أردني ضحية جديدة لرصاص الاحتفالات

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قتل العريس الأردني حمزة الفناطسة أثناء الاحتفال بعرسه، إثر إصابته بطلقة خرجت عن طريق الخطأ. قصة العريس الضحية لرصاص الاحتفال، أججت غضب الأردنيين لظاهرة إطلاق الرصاص في الأعراس والاحتفالات بينما تحاول السلطات الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح.