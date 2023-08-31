إسرائيلية تدعي أنها أخت الملك محمد السادس والسلطات المغربية تتهمها بالابتزاز

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إسرائيلية تدعي أنها أخت الملك محمد السادس والسلطات المغربية تتهمها بالابتزاز

قبل 35 دقيقة

أثار إدعاء سيدة تحمل الجنسيتين البلجيكية والإسرائيلية بأنها الأخت غير الشقيقة لملك المغرب محمد السادس جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول "جين بتزاكوين" إن الملك الراحل حسن الثاني التقى والدتها في مدينة الدار البيضاء في أوائل الخمسينيات وإنها أجبرت على مغادرة المغرب بعد ذلك.

من جانبها، اتهمت السلطات المغربية السيدة الإسرائيلية بالابتزاز وذكرت في وقت سابق أنها سترفع دعوى قضائية ضد بنزاكوين.

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