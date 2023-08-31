من هو بريس أنغيما رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون؟

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من هو بريس أنغيما رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون؟

قبل 31 دقيقة

عين قادة الجيش في الغابون قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي أنيغما رئيساً للمرحلة الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو. يعتبر بريس أنغيما أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في الجيش الغابوني وتربطه صلة قرابة بالرئيس علي بونغو وهو خريج الأكاديمية العسكرية الملكية في مكناس بالمغرب.

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