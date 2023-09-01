إيغي أزاليا تغني لـ”الإلهة الأنثى” في السعودية وتثير جدلا
إيغي أزاليا تغني لـ”الإلهة الأنثى” في السعودية وتثير جدلا
أثارت المغنية الأسترالية إيغي أزاليا جدلا واسعا في السعودية بعد الحفلة الموسيقية التي أقيمت في الرياض حيث أدت أغنية "الإلهة الأنثى" وتعرضت لموقف محرج على المسرح عندما تمزق سروالها
وبعد تبديل بنطالها توقفت الحفلة قبل انتهاء برنامجها، وأرجع كثيرون ذلك إلى الانتقادات التي طالت الفنانة بسبب تلك الأغنية حيث اعتبروها مساسا بالذات الإلهية
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