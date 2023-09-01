الجيش الأمريكي يتهم طبيبا عسكريا بالاعتداء جنسيا على 23 ضحية

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وجه الجيش الأمريكي اتهامات رسمية لطبيب عسكري بالاعتداء الجنسي على 23 شخصا. ويأتي هذا بعد شهر من توقيع الرئيس جو بايدن أمرا تنفيذيا ينقل النظر في قضايا جنائية معينة، من بينها الاعتداءات الجنسية، من نطاق صلاحيات القادة العسكريين إلى مدعين عامين مستقلين.