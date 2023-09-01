غضب في المغرب بعد مقتل مواطنَين بنيران خفر السواحل الجزائري

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غضب في المغرب بعد مقتل مواطنَين بنيران خفر السواحل الجزائري

قبل 19 دقيقة

أثار مقتل سائحين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائري غضباً واسعاً في المغرب.

ووقع الحادث بعد أن تخطت مجموعة من أربعة سياح مغاربة الحدود البحرية ووصلوا للمياه الجزائرية خلال جولة لهم بدراجة مائية.

وفي حين أكدت فرنسا وفاة أحد مواطنيها واحتجاز آخر في الجزائر، التزمت السلطات المغربية الصمت بشأن هذا الحادث.

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