إعلان قناة إم تي في اللبنانية المطالب بإلغاء تجريم المثلية الجنسية يثير الجدل

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أثار إعلان بثته محطة أم تي في اللبنانية يدعو إلى إلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية في لبنان جدلا واسعا بين اللبنانيين الذين طالبوا بحذف الإعلان وإغلاق المحطة. استندت القناة في منشورها إلى حديث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن المثلية، عندما قال "إن المثلية ليست جريمة" وطالبت القناة بتغيير المادة رقم 534 في القانون اللبناني.