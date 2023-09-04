بالتزامن مع تبادل السفراء، ما أبرز مظاهر توطيد العلاقات بين طهران والرياض؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بالتزامن مع تبادل السفراء، ما أبرز مظاهر توطيد العلاقات بين طهران والرياض؟

قبل 55 دقيقة

لاقى بث مباريات الدوري السعودي لكرة القدم على التلفزيون الإيراني إعجاباً لافتاً في أوساط الجمهور الإيراني. يتزامن هذا مع استعداد سفيري البلدين لتسلم عملهما رسميا.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن التعاون بين إيران والسعودية يعزز مكانة دول المنطقة في المعادلات الإقليمية والعالمية ويحد من نطاق التدخلات الأجنبية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: