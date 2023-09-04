فيضانات في الجزائر والمغرب: مصرع ثمانية أشخاص في ولايتي تلمسان والبيض والأمطار تغرق مطار وجدة
فيضانات في الجزائر والمغرب: مصرع ثمانية أشخاص في ولايتي تلمسان والبيض والأمطار تغرق مطار وجدة
تعرضت عدةُ مناطق غربي الجزائر وشرقي المغرب لهطول أمطار غزيرة ، أدت إلى حدوث فيضانات. وسجلت الجزائر ثمانية وَفَياتٍ بولايتي بتلمسان والبيض وفقدان آخرين بينما تداول رواد مواقع التواصل فيديوهات تظهر غرق مطار وجدة أنجاد المغربي وانقطاع الكهرباء.
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