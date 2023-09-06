غضب في لبنان والسبب "ضريبة النعوش"
غضب في لبنان والسبب "ضريبة النعوش"
غضب في لبنان والسبب "ضريبة النعوش"
أثار مشروع قانون موازنة 2024 في لبنان انتقادات واسعة بسبب ما يتضمنه من ضرائب جديدة، خاصة الضريبة الجديدة على نعوش الأموات التي تدخل من الخارج لدفنها في التراب اللبناني، إذ قررت وزارة البيئة أن تستوفي تلك النعوش رسوم استهلاك تتعلق بالحفاظ على البيئة.
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