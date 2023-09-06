السيسي يدعو إلى تسهيل "الهجرة الشرعية" لتصدير الأيدي العاملة إلى أوروبا ويحذر من الانفجار السكاني في مصر

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السيسي يدعو إلى تسهيل "الهجرة الشرعية" لتصدير الأيدي العاملة إلى أوروبا ويحذر من الانفجار السكاني في مصر

قبل 26 دقيقة

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا من آثار الزيادة السكانية في مصر، والتي وصفها بالكارثية.

واقترح السيسي أن تكون هناك هجرة مشروعة للعمالة من الدول ذات الكثافات السكانية المرتفعة، إلى دول أخرى مثل أوروبا، أوالدول ذات الكثافات السكانية المنخفضة.

برنامج بي بي سي ترندينغ