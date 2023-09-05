السعودية: السجن لولي أمر الطالب المتغيب 20 يوما بدون عذر

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أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن تطبيق آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة. وسيتم بموجبها تحويل ولي أمر الطالب الذي تغيب عن الدراسة لمدة 20 يومًا دون عذر، إلى النيابة العامة للتحقيق معه. وإذا أحيل إلى المحاكمة، يحق للقاضي سجن ولي الأمر.