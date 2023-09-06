لماذا تريد الهند تغيير اسمها إلى "بهارات"؟
لماذا تريد الهند تغيير اسمها إلى "بهارات"؟
أثارت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جدلا في البلاد باستخدامها مصطلح "بهارات" اسماً للدولة في الدعوات الرسمية الموجهة لحضور العشاء خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري. وللدولة اسمان "الهند" وهو الأكثر استخدامًا، محليًا ودوليًا والذي أطلقه المستعمر البريطاني على البلاد. أما "بهارات" فهي كلمة تأتي من اللغة السنسكريتية القديمة ومشتقة من كلمة بهاراتام وتعني أرض الجنوب.
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