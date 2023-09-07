محمد صلاح وياسين بونو وكريم بنزيما من بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

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كُشف الستار عن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم لعام 2023، والتي سيتم منحها يوم 30 أكتوبر على مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس. من بين المرشحين للفوز بالجوائز عربيان وهما المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وحارس المرمى المغربي ياسين بونو، المنتقل حديثاً للهلال السعودي من إشبيلية الإسباني. ويتنافس على جائزة أفضل لاعب أيضا النجم الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما الحائز على اللقب العام الماضي.