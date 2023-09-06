مصير مجهول لبث المباريات الإفريقية بعد فسخ الكاف عقده مع بي إن سبورتس
مصير مجهول لبث المباريات الإفريقية بعد فسخ الكاف عقده مع بي إن سبورتس
فسخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكبر عقده لحقوق البث مع بي إن سبورتس القطرية، وطالب باستعادة مدفوعات مستحقة بقيمة 80 مليون دولار.
وأثار احتمال الدخول في نزاع قانوني مع المجموعة القطرية والاتحاد الإفريقي جدلا واسعا ومخاوف من تأثير هذا النزاع على البث المباشر للمنافسات.
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