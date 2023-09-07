الجزائر والمغرب: مؤثرة جزائرية في مراكش تغضب مغاربة بسبب "حادثة السعيدية والبوليساريو"
أثارت تصريحات نُسبت لمؤثرة جزائرية مقيمة بمدينة مراكش المغربية غضبا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.
ويتهم معلقون مغاربة الشابة الجزائرية بـ "تبييض جبهة البوليساريو و بالترويج لتفاصيل يقولون إنها تخدم الرواية الجزائرية بخصوص مقتل شابين مغربين الأسبوع في منطقة حدودية بين البلدين".
ما زال مقتل شابين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية على يد حرس السواحل الجزائرية خلال اختراقهما عن طريق الخطأ المياه الإقليمية للجزائر، يثير الكثير من التساؤلات.
وفي الوقت الذي يشير فيه البعض فتح تحقيق بخصوص المؤثرة الجزائرية، يدرج آخرون الضجة حول تصريحاتها في خانة الدعاية. فما القصة؟
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فيديو, غضب في المغرب بعد مقتل مواطنَين بنيران خفر السواحل الجزائري, المدة 0,01
أثار مقتل سائحين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائري غضباً واسعاً في المغرب.