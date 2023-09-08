أردوغان يتوعد مروجي الخطاب العنصري ويصفهم بـ”أصحاب العقلية الفاشية"

بعد تصاعد حوادث العنصرية تجاه سائحين عرب ومسلمين في تركيا، وجه الرئيس رجب طيب أردوغان خطابا للبلاد وصف فيه مروجي خطاب الكراهية بـ"أصحاب العقلية الفاشية" وقال إنه سيحارب هذه العقلية أمام القضاء التركي.

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