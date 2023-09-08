دانيال خليفة.. هروب جندي بريطاني سابق متهم بالإرهاب والتجسس لإيران من سجن في لندن
دانيال خليفة.. هروب جندي بريطاني سابق متهم بالإرهاب والتجسس لإيران من سجن في لندن
يواجه الشاب البالغ من العمر 21 عاماً تهمة التجسس لدولة معادية، فُهم أنها إيران، والتخطيط لوضع قنبلة مزيّفة. وبعد ساعات من فراره، أثيرت تساؤلات حول سبب عدم احتجاز خليفة في سجن شديد الحراسة، وحول كيفية تسلّله خارج أسوار السجن.
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