الأرشيف الإسرائيلي: وثائق تكشف دور ملك الأردن حسين بن طلال في حرب 1973
الأرشيف الإسرائيلي: وثائق تكشف دور ملك الأردن حسين بن طلال في حرب 1973
كشف الأرشيف الإسرائيلي عن وثائق تتعلق بحرب أكتوبر/ تشرين أول عام 1973 والتي تعرف في إسرائيل بحرب الغفران.
وتطرقت الوثائق إلى جوانب من اللقاء الذي كُشف عنه منذ سنوات والذي جمع ملك الأردن السابق الملك حسين بن طلال برئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائير قبل الحرب وإخباره لها عن النوايا المصرية السورية لشن تلك الحرب .
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