زلزال المغرب: مراكش الأثرية تتعرض لأضرار كبيرة واليونسكو ترسل فريقا لحصر الأضرار
زلزال المغرب: مراكش الأثرية تتعرض لأضرار كبيرة واليونسكو ترسل فريقا لحصر الأضرار
تضررت مناطق واسعة من المركز التاريخي لمدينة مراكش التي كانت أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال. من بين الآثار المتضررة، أجزاء من السور التاريخي للمدينة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي كذلك مئذنة مسجد الفنا الأثري التي سقطت بالكامل.
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