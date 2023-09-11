زلزال المغرب: مراكش الأثرية تتعرض لأضرار كبيرة واليونسكو ترسل فريقا لحصر الأضرار

قبل 26 دقيقة

تضررت مناطق واسعة من المركز التاريخي لمدينة مراكش التي كانت أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال. من بين الآثار المتضررة، أجزاء من السور التاريخي للمدينة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي كذلك مئذنة مسجد الفنا الأثري التي سقطت بالكامل.