زلزال المغرب: لماذا تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول للقرى الجبلية؟

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زلزال المغرب: لماذا تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول للقرى الجبلية؟

قبل 28 دقيقة

وجه الكثير من سكان القرى النائية في جبال الأطلس الكبير نداءات استغاثة للجهات الرسمية والشعبية بعدما تقطعت بهم السبل عقب الزلزال الذي ضرب مناطقهم.

وتسبب الزلزال الذي وقع في إقليم الحوز في محافظة مراكش آسفي بتدمير قرى بأكملها تاركا السكان في العراء دون مأوى أو مقومات للعيش.

من جانبها تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين من الزلزال في ظروف يزيد من صعوبتها الانهيارات وصعوبة التضاريس في المناطق النائية.

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