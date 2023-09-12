ليبيا: ربع مدينة درنة اختفى وآلاف القتلى والضحايا بسبب إعصار دانيال
ليبيا: ربع مدينة درنة اختفى وآلاف القتلى والضحايا بسبب إعصار دانيال
قالت مصادر ليبية إن أكثر من ألفي شخص قتلوا في إعصار دانيال المدمر، والذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق ليبيا. وتسود مخاوف من أن ترتفع الحصيلة إلى الآلاف من الضحايا. وذكرت مصادر محلية، أن ألف جثة انتشلت في مدينة درنة، التي جرفت السيول قرابة ربع مساحتها.
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