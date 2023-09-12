زلزال المغرب.. هل رفضت الرباط مساعدات من فرنسا والجزائر؟

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زلزال المغرب.. هل رفضت الرباط مساعدات من فرنسا والجزائر؟

قبل 26 دقيقة

في الوقت الذي تسارع فيه فرق الإغاثة من أجل انتشال ناجين من تحت الأنقاض وإسعاف المتضررين من الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش ونواحيها، يدور سجال إعلامي وسياسي في المغرب وخارجه حول المساعدات الدولية والمعايير التي تتبعها المملكة في قبولها.

وكان المغرب قد أعلن قبول أربعة عروض من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.

لكن الجدل انصب على مواقع التواصل الاجتماعي حول العرض الذي قدمته كل من فرنسا والجزائر.

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