زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يستقل قطارا مصفحا إلى روسيا، فما هي مواصفاته؟
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يستقل قطارا مصفحا إلى روسيا، فما هي مواصفاته؟
وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا للقاء بوتين، مستقلا قطار بعربات مدرعة. القطار عبارة عن قلعة مسلحة على عجلات يُعتقد أنه يحتوي على غرفة كاريوكي، و اتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومنشأة طبية للطوارئ. وعلى متن القطار أيضا، سيارته الشخصية الليموزين من طراز مرسيدس بنز، وكذلك طائرة هليكوبتر يتم إحضارها في حالة احتياج كيم إلى خروج سريع.
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