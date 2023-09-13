زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يستقل قطارا مصفحا إلى روسيا، فما هي مواصفاته؟

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وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا للقاء بوتين، مستقلا قطار بعربات مدرعة. القطار عبارة عن قلعة مسلحة على عجلات يُعتقد أنه يحتوي على غرفة كاريوكي، و اتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومنشأة طبية للطوارئ. وعلى متن القطار أيضا، سيارته الشخصية الليموزين من طراز مرسيدس بنز، وكذلك طائرة هليكوبتر يتم إحضارها في حالة احتياج كيم إلى خروج سريع.