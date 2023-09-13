زلزال المغرب.. ماكرون يخاطب المغاربة بعد رفض الرباط الدعم الفرنسي لمساعدة ضحايا الزلزال

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جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لتقديم يد العون إلى المغرب، وندد بالجدل الدائر بشأن العلاقات بين باريس والرباط بعد امتناع السلطات المغربية قبول مساعدات عرضتها عليها فرنسا إثر الزلزال المدمر.