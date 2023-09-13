إعصار دانيال.. عقبات تحول دون انتشال الجثث ومدن تتبدل معالمها
إعصار دانيال.. عقبات تحول دون انتشال الجثث ومدن تتبدل معالمها
تواصل فرق الإنقاذ في ليبيا البحث عن جثث الموتى وعن ناجين من إعصار دانيال الذي ضرب مدن الشرق الليبي وخلف آلاف القتلى والجرحى.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية لمدينة درنة تغير معالم المدينة بعد وقوع الإعصار واجتياح مياه الفيضانات وادي درنة.
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