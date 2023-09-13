إعصار دانيال.. عقبات تحول دون انتشال الجثث ومدن تتبدل معالمها

قبل 23 دقيقة

تواصل فرق الإنقاذ في ليبيا البحث عن جثث الموتى وعن ناجين من إعصار دانيال الذي ضرب مدن الشرق الليبي وخلف آلاف القتلى والجرحى.

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