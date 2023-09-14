ما علاقة الآلات الموسيقية بالطبيعة والجغرافيا؟
ما علاقة الآلات الموسيقية بالطبيعة والجغرافيا؟
جلسة عفوية ومرحة بين المشاركات في برنامج "دنيانا" حيث أخبرنَ قصصاً ممتعة عن آلات موسيقية ارتبط بها الناس في بلدانهن.
في حلقة سابقة من برنامج "دنيانا" عن أغنيات ألّفها بعفوية عاملات وعمّال وأصبحت جزءًا من التراث الشعبي، اقترحت المشاركات حلقة عن الآلات الموسيقية صُنعت من مواد طبيعية وحيوانية. نفّذ فريق البرنامج الحلقة مع كلّ من سلوى جردات وهي مغنّية فلسطينية، منّة محمد وهي مغنّية مصرية وغيداء الرشيدي وهي باحثة في مركز صنعاء. انضمّت إلى الحلقة العازفة التونسية سمر بن عمارة وهي ريادية في مجال العزف على آلة الزكر، وهي آلة من النادر أن تعزف عليها النساء.
برنامج "دنيانا" يُعرض الأربعاء الساعة 17:30 بتوقيت غرينيتش على قناة بي بي سي عربي.