المنظمة العالمية للأرصاد: معظم ضحايا إعصار ليبيا كان يمكن تجنبها
المنظمة العالمية للأرصاد: معظم ضحايا إعصار ليبيا كان يمكن تجنبها
قال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ليبيا ساهم بشكل كبير في حجم الكارثة التي وقعت مع إعصار دانيال.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي طلب من النائب العام الليبي فتح تحقيق شامل في الكارثة ومحاسبة المسؤولين.
وتظهر الصور القادمة من مدينة درنة حجم الكارثة مع انهار أحياء بكاملها واستمرار العثور على جثث الضحايا.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.