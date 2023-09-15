تحرش بمراسلة على الهواء.. شاب يلمس جسم مراسلة إسبانية أمام الكاميرا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

تحرش بمراسلة على الهواء.. شاب يلمس جسم مراسلة إسبانية أمام الكاميرا

قبل 14 دقيقة

انتشر على نطاق واسع فيديو يوثق لحظة تعرض مراسلة إحدى القنوات الإسبانية للتحرش على الهواء مباشرة أثناء تغطيتها لحادث سطو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وظهر في الفيديو رجل يتقدم نحو مراسلة القناة ويلمس مؤخرتها الأمر الذي اضطر مذيع البرنامج لسؤالها على الهواء عما حدث طالبا منها توجيه الكاميرا نحو الرجل الذي لمسها.

وعقب الحادث أعلنت الشرطة الإسبانية القبض على الرجل الذي تحرش بالمراسلة.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.