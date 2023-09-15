فلاديمير بوتين.. سياسية نمساوية تثير انتقادات بانتقالها إلى روسيا

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أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، التي اشتهرت في سنة 2018 حين رقصت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مغادرتها لبنان للإقامة في روسيا. وأكدت كارين كنايسل أنّها سافرت على متن طائرة عسكرية روسية أقلّتها من قاعدة حميميم في سوريا، مصطحبة معها حصانيها.