زلزال المغرب وإعصار دانيال في ليبيا: هل توجد علاقة بينهما؟

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زلزال المغرب وإعصار دانيال في ليبيا: هل توجد علاقة بينهما؟

قبل 14 دقيقة

في أعقاب الكارثتين اللتين ضربتا مدينتي مراكش المغربية ودرنة الليبية، كثرت الشائعات والتفسيرات الخاطئة للأسباب التي تقف وراء الزلازل أو السيول التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

وبعض تلك التفسيرات تخضع إلى نظريات المؤامرة، فيما تستند أخرى على صور قديمة يستخدمها البعض للتأكيد على وجود رابط بين فيضانات ليبيا وزلزال المغرب. فما الحقيقة؟

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