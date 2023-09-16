السجون العربية: هل تستجيب للمواثيق الدولية؟

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السجون العربية: هل تستجيب للمواثيق الدولية؟

قبل 20 دقيقة

لا توجد إحصائيات محدثة ودقيقة لعدد السجناء في الدول العربية. وعلى الرغم من القوانين العديدة التي تنص على ضمان معاملة نموذجية للسجناء، لا يرقى واقع السجناء للقواعد والمعاملة الأمثل التي تحترم القواعد الدولية.

الحياة ما بعد السجن موضوع حلقة اليوم من برنامج بي بي سي إكسترا نستضيف فيها الكاتب والباحث أحمد عبدالحليم من مصر للحديث عن تجربته في السجن وحياته بعد الخروج من الحبس. كما نسلط الضوء على العوامل النفسية على حياة السجناء بعد حصولهم على الحرية مع الدكتورة جوانا أبو الحر جوانا وهي مستشارة صحة نفسية لبنانية لديها تجربة مهمة في دعم السجناء والسجينات في لبنان.

وعبر اتصال فيديو نستقبل بشرى مالك من المغرب للإضاءة على حالة السجينات في المجتمع المغربي من خلال أعمالها الفنية والدرامية.

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسبوعياً كل يوم خميس على شاشة بي بي سي عربي على الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.