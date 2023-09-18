سد الموصل.. مخاوف من انهيار "أخطر سد في العالم"

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سد الموصل.. مخاوف من انهيار "أخطر سد في العالم"

قبل 12 دقيقة

حذر تقرير نشرته شبكة ناشيونال جيوغرافيك الأميركية من تكرار كارثة مدينة درنة الليبية في العراق، وذلك نتيجة مخاوف من حيال احتمال انهيار سد الموصل، أكبر خزانات العراق المائية الواقع على نهر دجلة شمالي البلاد.

بالمقابل، أكدت وزارة الموارد المائية العراقية أن وضع سد الموصل مستقر ووجود فراغات تخزينية كبيرة في السدود يمكنها مواجهة أي احتمال لسقوط كميات كبيرة من الأمطار.

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