درنة.. "وصلت المياه لرقبتنا" ماذا قالت ناجية لترندينغ بعد أن غمرت المياه منزلها؟

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درنة.. "وصلت المياه لرقبتنا" ماذا قالت ناجية لترندينغ بعد أن غمرت المياه منزلها؟

قبل 33 دقيقة

انتشر على وسائل التواصل مقطع فيديو يوثق محاولات عائلة للنجاة غمرت المياه منزلها في درنة وصارعت الغرق لساعتين. ترندينغ تحدث لندى خميس صقر التي صورت المقطع وروت ساعات الرعب التي عاشتها.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: