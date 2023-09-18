السائح الكويتي في تركيا.. حادثة اعتداء جديدة تثير غضبا وتحرك لاحتوائها

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

السائح الكويتي في تركيا.. حادثة اعتداء جديدة تثير غضبا وتحرك لاحتوائها

قبل 29 دقيقة

أعلنت محكمة تركية إيقاف مواطن وحبسه على ذمة التحقيق على خلفية اعتدائه على سائح كويتي في ولاية طرابزون شمال شرق البلاد.

وقد نشر ناشطون، قبل أيام، مقطعا مصورا لسائح كويتي باغته أحد المواطنين الأتراك بلكمة طرحته أرضا ما تسبب في تعرضه لإصابة بليغة في الرأس.

وفي الآونة الأخيرة شهدت تركيا حوادث مشابهة دفعت ناشطين أتراك لتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوه بخطاب "الكراهية والعنصرية".

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: