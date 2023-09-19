مقتل 3 سوريين في تركيا في غضون أسبوع
مقتل 3 سوريين في تركيا في غضون أسبوع
توفي شاب سوري يدعى أحمد مدراتي في تركيا متأثراً بإصابته جراء إطلاق النار عليه على أيدي شباب أتراك.
الجريمة هي الثالثة خلال أسبوع، وسط تصاعد الاعتداءات العنصرية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن أتراكا طالبوا أحمد بدفع مبلغ مالي كبير مقابل حمايته. وعندما رفض الخضوعَ للابتزاز، تصاعد التوتر وانتهى بوقوعه ضحية لهذه العصابة.
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