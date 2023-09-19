إعصار درنة: احتجاجات للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن كارثة الإعصار
إعصار درنة: احتجاجات للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن كارثة الإعصار
في حين تواصل فرق الإغاثة البحث عن آلاف المفقودين الذين يعتقد أنهم باتوا في عداد الأموات من جراء الفيضانات التي أصابت مدينة درنة الليبية، خرج المئات من سكان المدينة المنكوبة في احتجاجات مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير. الأمم المتحدة أكدت أن وكالاتها العاملة في درنة تحرص على منع انتشار الأمراض. وقال الهلال الأحمر الليبي إن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في انتشال جثث الضحايا.
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