رونالدو يلتقي بالطفل الإيراني الباكي واستقبال تاريخي له في إيران

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حقق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمنية طفل إيراني بلقائه والتقاط الصور معه، بعدما انتشر مقطع فيديو للطفل يبكي بعد منعه من لقاء "الدون". اللقاء جاء خلال زيارة النصر السعودي إلى طهران استعدادا لمواجهة مع فريق بيرسيبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا. وتجمعت جماهير الكرة في إيران لاستقبال هداف النصر فور وصوله إلى العاصمة طهران.