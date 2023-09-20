بلماضي يثير جدلا حول أرضيات الملاعب الجزائرية.. ما الأسباب؟

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بلماضي يثير جدلا حول أرضيات الملاعب الجزائرية.. ما الأسباب؟

قبل 39 دقيقة

أثار مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ردود فعل واسعة بعد حديثه عن أرضيات الملاعب في بلاده، وهذا على خلفية عدم جاهزية المركب التقني للفريق في سيدي موسى قرب العاصمة.

يأتي هذا قبيل المواجهة التي جمعت فريق تنزانيا بالجزائر في آخرِ جولةٍ من تصفياتِ كأسِ أمم أفريقيا 2023 ، إذ قرر المدرب إجراء التدريب في مدينة طبرقة التونسية.

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