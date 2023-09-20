سيدة أمريكية تفقد أطرافها الأربعة بسبب بكتيريا بوجبة سمك غير مطهية جيداً

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اضطر الأطباء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى بتر الأطراف الأربعة لسيدة أصيبت ببكتيريا كانت موجودة في وجبة سمك البلطي غير مطهية بشكل كاف. لورا باراخاس تبلغ من العمر40 عاما وهي أم لطفل، عانت من مضاعفات خطيرة لمدة أسابيع، قبل أن يضطر الأطباء لبتر أطرافها، من أجل إنقاذ حياتها.