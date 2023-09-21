زلزال المغرب.. شكوى مغربية ضد صحيفة "شارلي إبدو" بسبب كاريكاتير

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زلزال المغرب.. شكوى مغربية ضد صحيفة "شارلي إبدو" بسبب كاريكاتير

قبل 32 دقيقة

أعلن المجلس المغربي للصحافة تقديم شكوى ضد صحيفتي "شارلي إبدو" و"ليبراسيون"، بسبب تغطيتهما لكارثة الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش.

وانتقدت مؤسسات صحفية مغربية ما وصفته بحملة تقودها وسائل إعلام فرنسية ضد الرباط، معتبرة أنها استغلت مأساة إنسانية لتصفية "حسابات سياسية ضيقة" ولـ"التحريض ضد الملك محمد السادس".

وخلال السنوات الماضية شهدت العلاقات المغربية الفرنسية حالة من الفتور، لكن يبدو أن زلزال مراكش قد يعمق الأزمة بين البلدين، خاصة بعد قبول الرباط مساعدات إغاثية من إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، و"تجاهل" عرض قدمته باريس.