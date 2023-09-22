شباب الصابئة المندائية... ما هي تحدياتهم؟

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شباب الصابئة المندائية... ما هي تحدياتهم؟

قبل 36 دقيقة

يسافر بي بي سي اكسترا هذا الأسبوع إلى العراق ليتعرف على إحدى الأقليات الدينية التي تعرف بالصابئة المندائية. ديانة تعود نشأتها إلى آلاف السنين.

بعد العام 2003، تعرضت الطائفة المندائية إلى الاضطهاد والتهميش. الكثير من أتباعها غادروا البلاد بحثا عن الأمان في بلاد أخرى كحال غزوان شتام. غزوان الذي يبلغ من العمر 33 عاما، هاجر إلى السويد بعد تعرض والده للخطف على يد مجهولين.

آخرون بقوا رغم كل التحديات كحال رام أسعد الذي يعمل كمسؤول علاقات وإعلام طائفة الصابئة المندائية. في اكسترا نتعرف على عادات وتقاليد وطقوس هذه الديانة. ما هي أبرز أركان الديانة؟ من هو صاحب رسالتهم؟ وما هي الظروف التي يعيشونها اليوم؟

ونسأل عن ارتباط المندائيين بمهنة الصياغة وما هي الحرف الأخرى التي تتوارثها الأجيال؟ في سوق "دله" في شارع النهر في بغداد نتعرف على نؤاس عمار الذي ورث مهنة الصياغة عن والده وأجداده ونفهم أكثر علاقة الطائفة بهذه المهنة.

ونختم الحلقة بعرس مندائي فنتعرف على أهم عادات وطقوس الزواج عند الطائفة.

تقديم: سيف الدين الرباعي

إعداد وإشراف: سماح دعكور

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

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