الجبة الأمازيغية.. لماذا أثار ارتداء طالبة لزيها التقليدي جدلاً في الجزائر؟

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الجبة الأمازيغية.. لماذا أثار ارتداء طالبة لزيها التقليدي جدلاً في الجزائر؟

قبل 33 دقيقة

أثار منع طالبة من دخول مدرستها الثانوية في الجزائر بسبب ارتدائها الزي التقليدي القبائلي أو الأمازيغي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت والدة الطالبة "تيزيري" التي تدرس في ثانوية برشيش في ولاية بجاية في فيديو برفقة بناتِها الأربع وهن يرتدين الجبة القبائلية تمسكا بالتقاليد الأمازيغية وتوجهن لمقابلة مدير المدرسة.

من جانبه نفى المدير أن تكون الطالبة قد طردت وقدمت المدرسة اعتذارا للأم عما حدث.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.