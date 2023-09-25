الفنانة اللبنانية كارمن لبس تثير جدلا بين اللبنانيين لدفاعها عن طفلين ينبشان القمامة
الفنانة اللبنانية كارمن لبس تثير جدلا بين اللبنانيين لدفاعها عن طفلين ينبشان القمامة
أثارت الفنانة اللبنانية كارمن لبس الجدل على مواقع التواصل في لبنان بعد نشرها فيديو وهي تواجه عنصرين من شرطة البلدية بمنطقة جل الديب في بيروت، قالت إنهما اعتديا بالضرب على أطفال خلال بحثهما في حاويات القمامة. الواقعة أثارت موجة من التعليقات المنتقدة والداعمة للفنانة من لبنانيين يشككون في وطنيتها لاعتقادهم بأن النازحين والمهجرين السوريين هم من ينبشون الحاويات في الشارع.
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