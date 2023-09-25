الذكاء الاصطناعي ..صدمة في إسبانيا بسبب صور عارية مزيفة لفتيات قاصرات

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الذكاء الاصطناعي ..صدمة في إسبانيا بسبب صور عارية مزيفة لفتيات قاصرات

قبل 28 دقيقة

تحقق الشرطة الإسبانية في انتشار صور تم تركيبها بواسطة الذكاء الاصطناعي للعشرات من التلميذات تُظهرهن عاريات.

وتقول أمهات الفتيات إن أكثر من 20 تلميذة من أربع مدارس مختلفة في بلدة "ألمندراليخو" استُهدِفن بالصور المزيفة.

وسلطت الحادثة الضوء على مخاطر استخدام تقنية Deepfake أو التزييف العميق.

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