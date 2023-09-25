التجسس على هاتف أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل للرئاسة المصرية يثير ضجة وردود فعل واسعة

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التجسس على هاتف أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل للرئاسة المصرية يثير ضجة وردود فعل واسعة

قبل 35 دقيقة

كشف مختبر سيتزن لاب الكندي المعني بالفضاء الإلكتروني والأمن على الإنترنت أنه تم التجسس على هاتف البرلماني المصري السابق والمرشح المحتمل للرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي

حدث ذلك ببرنامج تجسس إلكتروني، منذ أن أعلن عن اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة التي يفترض إجراؤها العام المقبل.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.