نور بي أم: غموض ومخاوف بعد مقتل خبير التجميل العراقي بطلق ناري في بغداد

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نور بي أم: غموض ومخاوف بعد مقتل خبير التجميل العراقي بطلق ناري في بغداد

قبل 20 دقيقة

أثار مقتل صانع المحتوى وخبير التجميل العراقي نور، المشهور بـ "نور بي أم" مخاوف لدى نشطاء عراقيين ممن حملوا مسؤولية مقتله لانتشار "خطاب الكراهية" في العراق.

عرف نور من خلال مقاطع مصور عادة ما كانت تقسم العراقيين بين منتقد له ومدافع عن حقه في التعبير عن اهتماماته وهواياته.

ولا يعرف الكثير حول دوافع وملابسات مقتل نور أكثر مما كشفته وسائل إعلام عراقية.

وقال مصدر أمني لبي بي سي، إن شخصا مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق ثلاث رصاصات على نور في حي منصور الراقي وسط بغداد قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

ولم تختلف طريقة قتل نور كثيرا عن تلك التي كانت تستهدف الناشطين أو المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فمعظم الذين تم اغتيالهم، تحدثوا عن تعرضهم مرارا للتهديدات والمضايقات.

كما كانت الدراجة النارية هي العامل المشترك في تلك الجرائم التي طالت شخصيات مثل عارضة الأزياء تارة فارس والناشط السياسي هشام الهاشمي.

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