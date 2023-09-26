غضب إلهي.. عبد الإله بن كيران يرد على منتقدي بيانه حول زلزال الحوز

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غضب إلهي.. عبد الإله بن كيران يرد على منتقدي بيانه حول زلزال الحوز

قبل 28 دقيقة

رد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بن كيران على الانتقادات الواسعة التي طالته وردود الفعل الغاضبة عقب بيان أصدره الحزب ربط بين الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والغضب الإلهي.

وظهر بن كيران في بث على صفحة حزب العدالة والتنمية على فيس بوك قال إنه لم يقصد أهالي المناطق المنكوبة في بيانه وإنما كان البيان موجها لجميع المناطق في المغرب.

البيان قوبل بردود فعل غاضبة من داخل الحزب نفسه خاصة من قبل قياديين في حين لقي تفاعلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية.

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